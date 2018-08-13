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В Перу автобус упал в пропасть: погибли 15 человек

В Анкаше (Перу) автобус слетел с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров, в результате чего погибли 15 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

Авария произошла в перуанском департаменте Анкаш, автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров. В результате инцидента также пострадали 25 человек.

Читайте: Автобус в кювете, Opel – на крыше: 15 пострадавших в ДТП на Днепропетровщине

Причины аварии выясняются.

Спасательные бригады с помощью местных жителей смогли доставить раненых в близлежащие больницы.

К слову, вчера в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, пострадали 13 человек.

Фото: Twitter.

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