В Перу автобус упал в пропасть: погибли 15 человек

В Анкаше (Перу) автобус слетел с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров, в результате чего погибли 15 человек.
Об этом сообщает Синьхуа.
Авария произошла в перуанском департаменте Анкаш, автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров. В результате инцидента также пострадали 25 человек.
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Причины аварии выясняются.
Спасательные бригады с помощью местных жителей смогли доставить раненых в близлежащие больницы.
К слову, вчера в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, пострадали 13 человек.
Фото: Twitter.
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