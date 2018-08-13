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В США самолет врезался в дом

В американском штате Юта самолет врезался в жилой дом.

Самолет врезался в жилой дом в штате Юта, пилот погиб, сообщает Washington Post.

Читайте: В Индонезии разбился самолет. Выжил только ребенок

После крушения дом охватило пламя, говорят очевидцы, но люди, находившиеся внутри, остались в живых.

Ранее Факты ICTV писали, что в международном аэропорту Сиэтл-Такома (штат Вашингтон, США) сотрудник авиакомпании угнал пустой самолет и разбился неподалеку от города.

Фото: Скриншот из видео

Видео: НТВ

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