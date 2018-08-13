В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами

В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкой неизвестный обстрелял троллейбус №2 с пассажирами. Пострадавших нет.
Инцидент произошел днем на остановке Крок, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
– Стреляли в лобовое стекло. Водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. К счастью, пострадавших нет, – отметил он.
В патрульной полиции Ивано-Франковска уточнили, что женщина-водитель троллейбуса №2 обратилась в полицию с информацией, что в обеденное время на улице Вовчинецкой, 4 услышала удар в ветровое стекло и заметила трещину.
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После инцидента три экипажа патрульных обследовали прилегающие улицы.
– Судя по повреждениям, следы якобы от выстрела из пневматического оружия, – отметили патрульные.
Правоохранители продолжают поиски злоумышленника.
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Фото: Pixabay