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В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами

В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкой неизвестный обстрелял троллейбус №2 с пассажирами. Пострадавших нет.

Инцидент произошел днем на остановке Крок, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

– Стреляли в лобовое стекло. Водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. К счастью, пострадавших нет, – отметил он.

В патрульной полиции Ивано-Франковска уточнили, что женщина-водитель троллейбуса №2 обратилась в полицию с информацией, что в обеденное время на улице Вовчинецкой, 4 услышала удар в ветровое стекло и заметила трещину.

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Фото: report.if.ua

После инцидента три экипажа патрульных обследовали прилегающие улицы.

– Судя по повреждениям, следы якобы от выстрела из пневматического оружия, – отметили патрульные.

Правоохранители продолжают поиски злоумышленника.

Вчера в Киеве трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.

Фото: Pixabay

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