ДТП с автобусом в Англии: 41 пострадавший, женщина родила на месте

В Англии в графстве Кент перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 41 человек, из них семеро – дети. Беременная женщина родила прямо на трассе.

В графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли произошло ДТП с пассажирским автобусом.

Из-за аварии 41 человек пострадал, из них семеро детей, сообщает Sky News.

Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы, остальных доставили в больницу с незначительными травмами.

Чтобы достать некоторых людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства.

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По словам медиков, на месте происшествия была беременная женщина, которая родила мальчика прямо на месте аварии.

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Фото: Sky News