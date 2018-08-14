В Винницкой области на трассе Житомир – Могилев-Подольский сегодня утром в результате лобового столкновения двух легковушек пострадали пять человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает областная полиция.

По предварительным данным, водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Partner.

В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина, которая находилась за рулем Peugeot, и трое ее пассажиров: 22-летняя жительница Козятина, 9-летняя девочка и 6-месячный младенец.

Также пострадал 65-летний водитель Kia Cerato, он из Киева. Его пассажир не пострадал.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.





Лобовое столкновение под Винницей: 5 пострадавших, есть дети / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на 390 км автодороги Киев – Одесса произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса с пассажирами. В результате один человек погиб и 7 были госпитализированы.

Фото: vn.npu.gov.ua