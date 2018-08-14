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Лобовое столкновение под Винницей: 5 пострадавших, есть дети

В Винницкой области на трассе Житомир – Могилев-Подольский сегодня утром в результате лобового столкновения двух легковушек пострадали пять человек, среди них двое детей.

ДТП під Вінницею

Об этом сообщает областная полиция.

По предварительным данным, водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Partner.

В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина, которая находилась за рулем Peugeot, и трое ее пассажиров: 22-летняя жительница Козятина, 9-летняя девочка и 6-месячный младенец.

Также пострадал 65-летний водитель Kia Cerato, он из Киева. Его пассажир не пострадал.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

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Лобовое столкновение под Винницей: 5 пострадавших, есть дети / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на 390 км автодороги Киев – Одесса произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса с пассажирами. В результате один человек погиб и 7 были госпитализированы.

Фотоvn.npu.gov.ua

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