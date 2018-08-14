В Броварах в реабилитационном центре За життя удерживают людей против их воли.

Пациенты рассказали, что попали в реабилитационный центр против своей воли, большинство из них помещены сюда по инициативе родственников, сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Принудительные действия к людям были применены, несмотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю.

Читайте: Издевались всю ночь: под Киевом изнасиловали 16-летнюю девушку

В ходе мониторингового визита обнаружена 80-летняя женщина, которая не является больной, и двое несовершеннолетних 14-летних девушек, которые находятся здесь вместе со взрослыми с согласия своих родителей, – рассказала Денисова.

В то же время в полиции Киевской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье незаконное лишение свободы или похищение человека.





Под Киевом незаконно удерживали более 20 человек / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Виннице в полной изоляции жили люди, которые искали спасения. Их похитили и держали в реабилитационном центре против их воли.

Фото: Людмила Денисова.