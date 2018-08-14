PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Под Киевом незаконно удерживали более 20 человек/

Под Киевом незаконно удерживали более 20 человек

В Броварах в реабилитационном центре За життя удерживают людей против их воли.

Пациенты рассказали, что попали в реабилитационный центр против своей воли, большинство из них помещены сюда по инициативе родственников, сообщает  Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Принудительные действия к людям были применены, несмотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю.

Читайте: Издевались всю ночь: под Киевом изнасиловали 16-летнюю девушку

В ходе мониторингового визита обнаружена 80-летняя женщина, которая не является больной, и двое несовершеннолетних 14-летних девушек, которые находятся здесь вместе со взрослыми с согласия своих родителей, – рассказала Денисова.

В то же время в полиции Киевской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье незаконное лишение свободы или похищение человека.

image image image
Под Киевом незаконно удерживали более 20 человек / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Виннице в полной изоляции жили люди, которые искали спасения. Их похитили и держали в реабилитационном центре против их воли.

Фото: Людмила Денисова.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В колонии так шутят! Денисова о ложной информации о Сенцове
Людмила Денисова
Сломанная рука, говорить трудно – Денисова о состоянии освобожденного Костенко
Денисова: Клых не соглашался на помещение в психбольницу
Сенцову насильно навязывают российское гражданство – Денисова
Людмила Денісова
Украина готова передать 23 россиянина в обмен на 23 украинских политзаключенных – Денисова
Олександр Кольченко
Кольченко просит о встрече с украинским консулом и омбудсменом
Денисову снова не пускают к Сенцову
Денисова написала письмо Кремлю (ДОКУМЕНТ)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка