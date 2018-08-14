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Под Киевом рабочих засыпало землей. Есть погибший

По улице Мичурина в Борисполе двое рабочих Киевоблэнерго во время выполнения ремонтных работ оказались погребены в котловане под землей.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

По информации ведомства, произошел сдвиг земляного вала.

На место инцидента были срочно направлены спасатели, которые начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.

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– Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали медикам. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб, – говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля в Киеве в парке Партизанской Славы утонул мужчина.

Фото: ГСЧС.

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