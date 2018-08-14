На улице Миропольской в Киеве в ночь на 14 августа под окнами 16-этажки обнаружили труп женщины.
Предварительно – погибшая выпала с 9-го этажа, сообщает Информатор.
На вид женщине около 35 лет.
Медики скорой помощи лишь констатировали смерть.
Следствие выяснит, что стало причиной трагедии – несчастный случай или суицид.
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Смертельное падение. В Киеве женщина выбросилась с 9-го этажа / 3 фотографии
Недавно в Черновцах 27-летняя девушка бросилась из окна пятого этажа. Спасти ее не удалось.
Фото: Максим Торпан/Информатор
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