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Смертельное падение. В Киеве женщина выбросилась с 9-го этажа

На улице Миропольской в Киеве в ночь на 14 августа под окнами 16-этажки обнаружили труп женщины.

Самогубство

Предварительно – погибшая выпала с 9-го этажа, сообщает Информатор.

На вид женщине около 35 лет.

Медики скорой помощи лишь констатировали смерть.

Следствие выяснит, что стало причиной трагедии – несчастный случай или суицид.

Читайте: Смертельный флешмоб. Во Львове пенсионеры выпрыгивают из окон больниц

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Смертельное падение. В Киеве женщина выбросилась с 9-го этажа / 3 фотографии

Недавно в Черновцах 27-летняя девушка бросилась из окна пятого этажа. Спасти ее не удалось.

Фото: Максим Торпан/Информатор

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