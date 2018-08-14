В детдоме Кропивницкого воспитательница облила ребенка кипятком

В одном из детских домов Кропивницкого воспитательница облила годовалого мальчика кипятком. У ребенка ожог второй степени.

Об этом сообщает местное издание kr.oblast.online.

По его данным, руководство детдома несколько дней скрывало информацию об инциденте, но приемная семья молчать не стала.

– Нам рассказывали, что Марк упал с горшка и счесал кожу о ворсистый ковер. Скорую помощь не вызывали, а тут же посадили ребенка в машину и отвезли в больницу. Малыша больше недели лечили в ожоговом отделении областной больницы. В детдоме эту трагедию называют “досадным случаем” и объясняют инцидент тем, что воспитательница не проверила температуру в бойлере, а тут же поставила ребенка под воду, – рассказал приемный отец мальчика.

Изданию также стало известно, что виновная в инциденте сотрудница детдома хочет уволиться с работы.

Между тем, полиция открыла уголовное производство, а приемные родители пытаются вернуть ребенка в семью.

Читайте: Бабушка утопила внучку во время купания

К слову, недавно в Ровенской области произошла трагедия – пока семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе, их двухлетний сын утонул в заброшенной водоеме.

Фото: pixabay.com