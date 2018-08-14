Ночью пожарные ликвидировали пожар в одной из больниц Киева на ул. Григория Сковороды. Погибших и травмированных нет.

14 августа в 02.00 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Григория Сковороды.

На месте выяснилось, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м, сообщает ГСЧС.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы.



Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС Фото: ДСНС В Киеве горела больница / 12 фотографий

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В 02.35 пожар был локализован, а в 02.50 – ликвидирован.

Пожар тушили 12 машин и 50 спасателей.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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