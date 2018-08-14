PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве горела больница/

В Киеве горела больница

Ночью пожарные ликвидировали пожар в одной из больниц Киева на ул. Григория Сковороды. Погибших и травмированных нет.

У Києві горіла лікарня

14 августа в 02.00 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Григория Сковороды.

На месте выяснилось, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м, сообщает ГСЧС.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы.

image image image image image image image image image image image image
В Киеве горела больница / 12 фотографий

Читайте: Под Киевом незаконно удерживали более 20 человек

В 02.35 пожар был локализован, а в 02.50 – ликвидирован.

Пожар тушили 12 машин и 50 спасателей.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Мы также писали о масштабном пожаре в Киеве на ул. Дмитровской.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка