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В Киеве парня насмерть сбило авто

В Киеве под мостом Метро мужчина попал под авто.

По словам очевидца, мужчина в алкогольном опьянении хотел перебежать дорогу.

Однако, как только молодой человек выскочил из-под авто попал под колеса.

Читайте: В Киеве в озере возле школы нашли труп мужчины

Пострадавший умер через несколько минут после ДТП.

На месте работаю правоохранители и медики.

Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области на трассе Житомир – Могилев-Подольский сегодня утром в результате лобового столкновения двух легковушек пострадали пять человек, среди них двое детей.

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