В Киеве на улице Елены Телиги стаффордширский терьер напал на английского бульдога. Пострадали два человека.

Об этом сообщает Информатор.

Как рассказала хозяйка погибшего бульдога Ольга, вместе со своим отцом Вадимом они заходили в парк, когда на их бульдога напал стафф без намордника и поводка. Также она сообщила, что хозяйка стаффа была в нетрезвом состоянии и не могла окликнуть свою собаку. Хозяева бульдога самостоятельно попытались растянуть собак, однако оба получили травмы.

Когда стафф начал терзать уже мертвую собаку, Вадим во второй раз попытался оттащить собаку, получив при этом еще более серьезные ранения. Пострадавшие вызвали полицию, которая использовала против стаффа газовый баллончик.

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Прибывшие на место медики оказали помощь Вадиму, который, отнеся мертвую собаку домой, повторно обратился в больницу, где ему наложили швы на руки и ноги.

Ольга и Вадим сказали, что не оставят просто так эту ситуацию и будут добиваться справедливости от хозяев стаффордширского терьера. Отметим, что хозяйка с агрессивной собакой просто ушла домой.











В Киеве стаффордширский терьер растерзал бульдога и напал на людей / 6 фотографий

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Фото и видео: Информатор.