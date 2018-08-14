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В Киеве в озере возле школы нашли труп мужчины

В Оболонском районе Киева в озере возле школы №257 отдыхающие обнаружили тело мужчины.

труп в киеве

Об этом сообщает Киев Оперативный.

На место вызвали врачей и спасателей с водолазами.

Читайте: В Николаеве 14-летняя девочка утонула на глазах у родителей

Личность и причины инцидента пока не установлены.

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В Киеве в озере возле школы нашли труп мужчины / 2 фотографии

Напомним, 1 июля в Киеве в парке Партизанской Славы утонул мужчина.

Фото: Київ Оперативний.

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