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В метро Киева женщина потеряла сознание и упала на эскалаторе

На станции Вокзальная киевского метрополитена сегодня днем произошел инцидент – женщина упала на эскалаторе и потеряла сознание.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

– ЧП в киевском метрополитене на станции Вокзальная…На эскалаторе упала женщина, пока без сознания, – говорится в сообщении.

Подъем пассажиров на эскалаторе был прекращен.

Читайте: Майдан и метро Шулявская “заминировали” гранатами

К слову, недавно в Киеве “заминировали” 4 станции метро.

Фотоdtp.kiev.ua

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