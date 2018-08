В Италии упал автомобильный мост – десятки погибших

Об этом сообщает Mirror.

Спасатели заявили о не менее 20 погибших.

Отмечается, что люди оказались в ловушке из-за разрушения сооружения. На месте работают экстренные службы.

BREAKING: A10 Motorway bridge collapses near #Genoa, Italy, no reports yet of any casualties yet, rescue operation underway pic.twitter.com/4en8gJp3xq

— News_Executive (@News_Executive) 14 августа 2018 г.