В ограду парламента Британии влетело авто – есть пострадавшие

Автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента в Лондоне. Водитель задержан, несколько пешеходов получили травмы.
В результате наезда автомобиля в ограждение здания британского парламента в Лондоне пострадали несколько человек.
По данным полиции, полученные пешеходами травмы не опасны для жизни.
– Сегодня в 07.37 автомобиль врезался в ограждения здания парламента.
Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия, – говорится в сообщении полиции.
На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов.
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Правоохранители перекрыли несколько улиц в районе парламентской площади. На месте инцидента продолжаются следственные действия.
Станция метро Вестминстер закрыта.
По словам корреспондента Euronews Винсента Макейвини, полиция по радио говорит о расследовании инцидента как связанного с терроризмом.
Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn
— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.
Обновлено в 12.33. По словам очевидцев, водитель на большой скорости целенаправленно направил машину в ограждение.
– На мой взгляд, это выглядело умышленным. Машина ехала на скорости и по направлению к ограждению, – цитирует свидетеля Daily Mail.
Кроме того, один из очевидцев, опрошенных BBC, рассказал, что видел, как машина въехала сначала в группу велосипедистов, а затем в шлагбаум, расположенный между двумя рядами железобетонных блоков. Он также подтвердил, что действия водителя показались ему преднамеренными.
Ранее в Англии перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 41 человек, из них семеро – дети.
Фото: Alain Tolhurst/Twitter