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В ограду парламента Британии влетело авто – есть пострадавшие

Автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента в Лондоне. Водитель задержан, несколько пешеходов получили травмы.

В огорожу парламенту Британії влетів авто - є постраждалі

В результате наезда автомобиля в ограждение здания британского парламента в Лондоне пострадали несколько человек.

По данным полиции, полученные пешеходами травмы не опасны для жизни.

– Сегодня в 07.37 автомобиль врезался в ограждения здания парламента.

Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия, – говорится в сообщении полиции.

На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов.

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Правоохранители перекрыли несколько улиц в районе парламентской площади. На месте инцидента продолжаются следственные действия.

Станция метро Вестминстер закрыта.

По словам корреспондента Euronews Винсента Макейвини, полиция по радио говорит о расследовании инцидента как связанного с терроризмом.

Обновлено в 12.33. По словам очевидцев, водитель на большой скорости целенаправленно направил машину в ограждение. 

– На мой взгляд, это выглядело умышленным. Машина ехала на скорости и по направлению к ограждению, – цитирует свидетеля Daily Mail.

Кроме того, один из очевидцев, опрошенных BBC, рассказал, что видел, как машина въехала сначала в группу велосипедистов, а затем в шлагбаум, расположенный между двумя рядами железобетонных блоков. Он также подтвердил, что действия водителя показались ему преднамеренными.

Ранее в Англии перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 41 человек, из них семеро – дети.

Фото: Alain Tolhurst/Twitter

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