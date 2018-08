В ограду парламента Британии влетело авто – есть пострадавшие

В результате наезда автомобиля в ограждение здания британского парламента в Лондоне пострадали несколько человек.

По данным полиции, полученные пешеходами травмы не опасны для жизни.

На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов.

Читайте: Огненный флешмоб. В Швеции сожгли почти сотню авто

Правоохранители перекрыли несколько улиц в районе парламентской площади. На месте инцидента продолжаются следственные действия.

Станция метро Вестминстер закрыта.

По словам корреспондента Euronews Винсента Макейвини, полиция по радио говорит о расследовании инцидента как связанного с терроризмом.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.