Весил 7 кг в 4 года: родители морили голодом сына

В Новоукраинке (Кировоградская область) Служба по делам детей городского совета забрала из многодетной семьи мальчика, который в 4 года весил всего 7 килограммов.

Об этом пишет Кировоградская правда.

9 августа педиатр и патронажная медсестра осматривали в этой семье десятимесячную девочку и увидели изможденного четырехлетнего мальчика. Они хотели забрать его в больницу, но родители категорически отказались.

– Мы сразу поехали к семье, но в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией, – рассказал начальник службы по делам детей Александр Спринсян.

Семья, в которой воспитываются еще три девочки 2008, 2012 и 2017 года, раньше не стояла на учете и сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало. Другие дети находятся в визуально удовлетворительном состоянии.

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Полиция Новоукраинки открыла уголовное производство по ст.166 Уголовного кодекса – злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Решается вопрос о лишении родительских прав.

Сколько ребенок голодал, врачи пока сказать не могут. Сейчас его жизни угрозы нет.

Напомним, 35-летний Энтони Кларк и 25-летняя Кэтрин Дэвис из Болтона (Великобритания) заморили новорожденного сына голодом, а затем сложили его тело в коробку из-под обуви и закопали во дворе.