Огненный флешмоб. В Швеции сожгли почти сотню авто

Об этом сообщает издание The Local.

Начались поджоги вечером 13 августа из Гетеборга, после чего об аналогичные случаи начали сообщать в Троллхеттне, Лисекиле и Фалкенборге.

– Мы были в около 20 местах в Гетеборге. В основном жгли транспортные средства – автомобили, грузовики, фургоны, но порой жгли и мусорные баки, – рассказали представители чрезвычайной службы Гетеборга.

По данным местных СМИ, в Гетеборге орудовала группа из примерно десяти молодых людей, одетых в маски. Всего за ночь были сожжены 50 автомобилей, еще 35 были повреждены.

Читайте: Поплатился за предсказание. В РФ мужчина сжег авто экстрасенса

В Троллхеттене действовала группа из 40 человек, которые сожгли 6 автомобилей.

Также о поджогах сообщили в Мальмо, Хелсинборге, Стокгольме, Упсале и других городах.

Полиция предполагает, что действия злоумышленников координировались с помощью соцсетей, однако расследование ещё не завершено.

Refugees are burning cars in Sweden. Fruits of multiculturalism. https://t.co/fBOIMFKJGT

— Born Successful (@UBornSuccessful) 14 августа 2018 г.