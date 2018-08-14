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Огненный флешмоб. В Швеции сожгли почти сотню авто

В ночь на 14 августа по городам Швеции прокатилась волна массовых поджогов автомобилей, в которых участвовали неизвестные люди в масках.

Підпал авто

Об этом сообщает издание The Local.

Начались поджоги вечером 13 августа из Гетеборга, после чего об аналогичные случаи начали сообщать в Троллхеттне, Лисекиле и Фалкенборге.

– Мы были в около 20 местах в Гетеборге. В основном жгли транспортные средства – автомобили, грузовики, фургоны, но порой жгли и мусорные баки, – рассказали представители чрезвычайной службы Гетеборга.

По данным местных СМИ, в Гетеборге орудовала группа из примерно десяти молодых людей, одетых в маски. Всего за ночь были сожжены 50 автомобилей, еще 35 были повреждены.

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В Троллхеттене действовала группа из 40 человек, которые сожгли 6 автомобилей.

Также о поджогах сообщили в Мальмо, Хелсинборге, Стокгольме, Упсале и других городах.

Полиция предполагает, что действия злоумышленников координировались с помощью соцсетей, однако расследование ещё не завершено.

 

К слову, в мае Киеве произошел серьезный пожар – жители дома на улице Григоренка, 39 проснулись от взрыва автомобиля.

Фото: скрин видео Paul Joseph Watson

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