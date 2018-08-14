В одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель, в результате чего пострадала женщина.
Информация о взрыве в маршрутке Кривого рога поступила около 16.00 во вторник, 14 августа, сообщили в местной полиции, пишет информационный ресурс Первый Криворожский.
– Поступило сообщение в дежурную часть о том, что в одном из маршрутных такси города по пока неизвестным причинам взорвался огнетушитель. В результате, местная жительница 1953 года получила телесные повреждения – рваную рану сустава ноги, – говорится в сообщении полиции.
От взрыва в маршрутке выбило окна и отвалилось правое крыло.
Взрыв в маршрутке в Кривом Роге, пострадала женщина / 2 фотографии
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Женщине была оказана медицинская помощь, она была доставлена в больницу. В настоящее время ведется следствие.
Напомним, в Ивано-Франковске посреди дня обстреляли троллейбус с пассажирами.
Фото: 1kr.ua
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