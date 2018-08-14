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Сгорела одежда, но выжил: в Киеве проводника ударило током

В Киеве проводник поезда чудом выжил после поражения электрическим током, когда полез на вагон поезда.

В Киеве проводник поезда полез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд в 36 тыс. вольт.

– У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он в рубашке, выжил. Его госпитализировали. Детали непонятного инцидента выясняются, – пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

Читайте: В Киеве парня насмерть сбило авто

Как сообщалось, в Киеве возле станции метро Берестейская от удара током на железной дороге умер ребенок.

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