PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Испугался депортации: в польской больнице повесился украинец/

Испугался депортации: в польской больнице повесился украинец

В городской больнице в Ольштыне повесился 59-летний гражданин Украины.

Трагедия произошла утром, мужчина повесился в палате для больных, сообщает Польское радио.

Гражданин Украины был госпитализирован в тот день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.

Читайте: Нашли в коробке: в Польше украинка пыталась убить своего ребенка

В больнице он понял, что не имеет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация на родину.

Правоохранители допросили персонал больницы. О смерти мужчины в известность поставили посольство Украины в Польше.

Ранее Факты ICTV писали, что во Вроцлаве (Польша) погиб 46-летний украинский строитель.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка