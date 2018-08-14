Испугался депортации: в польской больнице повесился украинец

В городской больнице в Ольштыне повесился 59-летний гражданин Украины.

Трагедия произошла утром, мужчина повесился в палате для больных, сообщает Польское радио.

Гражданин Украины был госпитализирован в тот день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.

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В больнице он понял, что не имеет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация на родину.

Правоохранители допросили персонал больницы. О смерти мужчины в известность поставили посольство Украины в Польше.

Ранее Факты ICTV писали, что во Вроцлаве (Польша) погиб 46-летний украинский строитель.

Фото: dreamstime.