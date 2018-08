Красный прилив во Флориде: побережье усыпано мертвой рыбой, объявлен режим ЧП

Во Флориде, США, объявили режим чрезвычайного положения из-за токсичных красных водорослей, которые размножились в воде и убивают дикую природу.

Об этом пишет The Washington Post.

Губернатор штата Рик Скотт официально объявил о том, о чем местные жители уже знали, – повышенное количество водорослей привела к проблемам со здоровьем, в частности затруднение дыхания.

На устранение последствий “красного прилива” планируется выделить около $2 млн.

Отмечается, что данное цветения зафиксировано на всем западном побережье. Оно уже привело к массовой гибели рыб.

Florida’s Governor Has Declared a State of Emergency Amid Toxic Red Tide Outbreak on The Gulf Coast.

The Beaches Are Now Covered With Piles of Dead Marine Wildlife and It Is Advised That People Stay Away For Now. #RedTide#KareniaBrevispic.twitter.com/xR30zlWG9d — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 14 августа 2018 г.

ENVIRONMENTAL CRISIS: #RedTide is having an enormous impact on Gulf Coast Beaches (in SW FL). Check out the video for details on where it is right now, where it’s headed, the effects to marine life/humans, & who/what is to blame. WATCH: https://t.co/HmLir4htK9 pic.twitter.com/VSssKsUjdn — Bryan Bennett (@weatherbryan) 9 августа 2018 г.

Quad-copter views of Red Tide along Manatee & Sarasota beaches. This horrific polluting of Lake O & Gulf waters must end!! Status: https://t.co/VLVzPZ4em3 Worksheet to look up reports of fish-kill & red tide in your area (easiest to use on a P.C.): https://t.co/83OmjUGcBk pic.twitter.com/sSD0DiOb0V — Bryan Bennett (@weatherbryan) 11 августа 2018 г.

Some of Florida’s counties are in a state of emergency due to the #RedTide. Here are 6 things you should know: https://t.co/7tnu6ffxEs pic.twitter.com/vfhyDYVtHF — FIU College of Arts, Sciences & Education (@FIUCASE) 14 августа 2018 г.

