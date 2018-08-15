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Лобове зіткнення за мостом Патона: рух заблоковано

Відразу за мостом Патона в сторону Дарницької площі (Ленінградська) в Києві сьогодні вдень сталася серйозна ДТП.

ДТП у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– За попередньою інформацією, один з учасників аварії вилетів на смугу зустрічного руху, – йдеться у повідомленні.

Інші подробиці поки невідомі, але, судячи з фото, через ДТП рух транспорту заблоковано.

Читайте: Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика

Днями у Києві на перехресті вулиць Почайнинська та Туровська сталася аварія, у результаті якої таксі перекинулося на дах.

Фото: Gariklemon /Київ Оперативний

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