В Харьковской области авто влетело в остановку, две женщины в больнице

В результате наезда авто на остановку общественного транспорта пострадали две женщины. Водитель сбежал с места ДТП.

14 августа в 22:23 возле дома на улице Сумской путь в селе Пересечное Дергачевского района водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, в результате аварии 47-летняя жительница села Пересечное в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также в больницу была доставлена ​​ее 47-летняя односельчанка, которая получила травму нижних конечностей.

– Водитель транспортного средства после совершения ДТП оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся. Полицейские установили личность 34-летнего мужчины. В настоящее время принимаются меры по его доставке в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, – говорится в сообщении.

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Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля сбил женщину на переходе, протаранил трамвай и сбежал с места ДТП.