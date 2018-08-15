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Отругали родители. В Киеве парень выбросился с 14 этажа из-за велосипеда

В Деснянском районе Киева в одном из высотных домов с 14-го этажа выпрыгнул 23-летний парень. Он погиб на месте.

Об этом пишет Киев Оперативный.

Отмечается, что парень совершил суицид из-за упреков родителей. Они обвиняли его во невнимательности и халатности якобы из-за которых у него украли велосипед.

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– Про причины трагедии. И так – парень 23 года, спортсмен, не курил и не пил. Семья не из богатых. Состоит из отца, матери и двух сыновей. Погибший был младшим сыном. Конфликт дома начался на почве украденного у парня велосипеда. По рассказам знакомых семьи, за несколько месяцев до трагедии парню на день рождения подарили велосипед, стоимостью около 1,000$. А за несколько дней до трагедии, его украли, срезав противоугонную цепь. Так вот, дома парня постоянно обвиняли во невнимательности и халатности, из-за чего и украли велосипед. В тот трагический вечер ситуация повторилась. Чтобы не слышать все это вновь, парень решил выйти на улицу, но его не выпустили ни брат, ни родители, преградив дорогу. Парень ответил “либо я выйду через дверь, либо через окно” ему ответили “выходи”, так и не дав пройти через дверь, – говорится в сообщении.

Вниз спустился только его брат. Родители так и не вышли.

Напомним, недавно в Киеве полуголый мужчина выпрыгнул из окна больницы.

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