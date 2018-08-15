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Обрушение моста в Генуе: пострадали украинцы

В результате обрушения моста в Генуе (Италия) пострадали двое украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба консульства Украины в Милане.

Пострадавших украинцев госпитализировано.

– Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице Сан Мартин, с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь, – говорится в сообщении.

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Напомним, 14 августа в Генуе обрушился мост, по которому проходит скоростная трасса A10.

По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек, в том числе три ребенка.

Из-за трагедии в Генуе объявлен двухдневный траур.

Фото: Twitter.

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