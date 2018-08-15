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Сразу лицом в пол! В Никополе задержали членов Белого братства

В Никополе Днепропетровской области полиция провела обыски у членов Белого братства, которые сбывали наркотики по всей Украине.

– Сотрудники полиции зашли в гости с обысками к бригадным и рядовым членам организованной преступной группировки Белое братство, которое специализируется на изготовлении и сбыте наркотических веществ по территории всего государства, – сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Также Аброськин сообщил, что лидер ОПГ по кличке Яцык был арестован в Житомире за организацию заказного убийства еще в начале августа.

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– Любимые слова Яцыка при любом задержании: Рисуйте любую цифру, которая вам нравится, и все будет. Но не сработало, – написал он.

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Сразу лицом в пол! В Никополе задержали членов Белого братства / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что под Киевом незаконно удерживали более 20 человек.

Фото: Вячеслав Аброськин

Видео: hard_kord7

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