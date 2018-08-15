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Повалил и держал за руки! Директора ЖЭКа во Львове обвинили в попытке изнасилования

Во Львове директора ЖЭКа обвиняют в побоях и попытке изнасилования жительницы, которая жаловалась работу коммунальщиков.

Во Львове дом одной из жительниц затопило водой, она обратилась за помощью к коммунальщикам.

Однако в ответ женщине не помогли – мол, неприемный день. Разбираться с коммунальщиками пошла внучка женщины.

Теперь девушка обвиняет директора ЖЭКа в попытке изнасилования и даже сняла побои.

– Он поворачивается раздраженный. Схватил меня и повалил на землю, зажал и держал за руки.

Он был сверху и я начала кричать, что меня насилуют, – рассказывает она.

По словам директора ЖЭКа, девушка набросилась на него без предупреждения и сама спровоцировала скандал.

Что произошло на самом деле? Неужели директор ЖЭКа мог протянуть руки к женщине? Смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

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