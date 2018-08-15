Поел леща: в Харькове от ботулизма умер мужчина

В Харькове в больнице скончался мужчина, у которого был диагностирован ботулизм.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает УНИАН.
По сведениям пресс-службы, двум госпитализированным, которые оказались мужем и женой, медики ввели сыворотку против ботулизма. Несмотря на усилия врачей, сегодня, 15 августа, после обеда мужчина скончался в больнице. Его жена с аналогичным диагнозом остается в реанимации в тяжелом состоянии.
В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической инфекционной больницы вчера, 14 августа. Специалисты выяснили, что заболевание связано с употреблением рыбы (лещ).
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Для установления происхождения опасного продукта Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области начало расследование.
К слову, случаи ботулизма были зафиксированы в Киеве в конце июля.