Поел леща: в Харькове от ботулизма умер мужчина

В Харькове в больнице скончался мужчина, у которого был диагностирован ботулизм.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает УНИАН.

По сведениям пресс-службы, двум госпитализированным, которые оказались мужем и женой, медики ввели сыворотку против ботулизма. Несмотря на усилия врачей, сегодня, 15 августа, после обеда мужчина скончался в больнице. Его жена с аналогичным диагнозом остается в реанимации в тяжелом состоянии.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической инфекционной больницы вчера, 14 августа. Специалисты выяснили, что заболевание связано с употреблением рыбы (лещ).

Читайте: Массовые отравления: в Киеве сносят точки с шаурмой

Для установления происхождения опасного продукта Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области начало расследование.

К слову, случаи ботулизма были зафиксированы в Киеве в конце июля.