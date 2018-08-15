PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Поел леща: в Харькове от ботулизма умер мужчина/

Поел леща: в Харькове от ботулизма умер мужчина

В Харькове в больнице скончался мужчина, у которого был диагностирован ботулизм.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает УНИАН.

По сведениям пресс-службы, двум госпитализированным, которые оказались мужем и женой, медики ввели сыворотку против ботулизма. Несмотря на усилия врачей, сегодня, 15 августа, после обеда мужчина скончался в больнице. Его жена с аналогичным диагнозом остается в реанимации в тяжелом состоянии.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической инфекционной больницы вчера, 14 августа. Специалисты выяснили, что заболевание связано с употреблением рыбы (лещ).

Читайте: Массовые отравления: в Киеве сносят точки с шаурмой

Для установления происхождения опасного продукта Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области начало расследование.

К слову, случаи ботулизма были зафиксированы в Киеве в конце июля.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Харькове прогремел сильный взрыв в жилом доме
Харьков первым в Украине начал проект Smart Сity UA
Геннадій Кернес
Дело Кернеса закрыли
Самогубство студента
В Харькове студент-иностранец выпрыгнул из окна на 8-м этаже
Масштабный пожар в Харькове – горит Инженерно-педагогическая академия
В Харькове приговорили к 12 годам заключения государственного изменника
Танки
Почему блогерам удалось проникнуть на склад танков
дтп в харькове
В Харькове патрульные на 15 авто устроили погоню за пьяным водителем
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка