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Это не случайность! Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе

Причиной обрушения автомобильного моста в Генуе могла стать человеческая ошибка.

Обвал мосту в Генуї

Обрушение автомобильного моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки, уверен прокурор Франческо Коцци, сообщает TGCom-24.

– Это была не случайность, а человеческая ошибка. Мы должны ответить только на один вопрос: почему это произошло?

Это наша задача, и мы сделаем все необходимое, чтобы найти ответ, – отметил он.

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В свою очередь министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l’Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.

По его словам, министерство уже начало процедуру расторжения концессионного соглашения с компанией, ей грозит штраф в €150 млн.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился мост, по которому проходит скоростная трасса A10.

По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек, в том числе три ребенка.

Из-за трагедии в Генуе объявлен двухдневный траур.

Фото: /Twitter

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