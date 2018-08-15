Это не случайность! Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе

Причиной обрушения автомобильного моста в Генуе могла стать человеческая ошибка.
Обрушение автомобильного моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки, уверен прокурор Франческо Коцци, сообщает TGCom-24.
– Это была не случайность, а человеческая ошибка. Мы должны ответить только на один вопрос: почему это произошло?
Это наша задача, и мы сделаем все необходимое, чтобы найти ответ, – отметил он.
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В свою очередь министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l’Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.
По его словам, министерство уже начало процедуру расторжения концессионного соглашения с компанией, ей грозит штраф в €150 млн.
Напомним, 14 августа в Генуе обрушился мост, по которому проходит скоростная трасса A10.
По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек, в том числе три ребенка.
Из-за трагедии в Генуе объявлен двухдневный траур.
Фото: News_Executive/Twitter