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В Киеве произошла драка со стрельбой: введен план перехват

В Киеве возле одного из рынков произошла драка со стрельбой. На месте у трех мужчин обнаружили следы побоев. Правоохранители ввели план перехвата.

Стрілянина

Сообщение о драке между мужчинами поступило в 10.40. Участники стреляли из неизвестного оружия, сообщает полиция.

На месте происшествия правоохранители обнаружили трех мужчин со следами побоев.

Чтобы установить обстоятельства драки, полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

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По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусом Mercedes и двух серебристых автомобилях BMW и Toyota на иностранной регистрации.

В Киеве введен план перехват, на розыск авто ориентированы все полицейские наряды.

Утром на Житомирской трассе фура протаранила два автомобиля и загорелась – погибли два человека.

Фото: Pixabay

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