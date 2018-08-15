В Одессе мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика

В Одессе 50-летний мужчина облил кислотой 12-мальчика, который игрался с друзьями под окнами его квартиры.

Об этом в Facebook сообщил начальник областной полиции Дмитрий Головин.

– Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия, – написал он.

Ранее местная полиция сообщила, что на Французском бульваре житель Приморского района Одессы распылил в сторону 12-летнего мальчика неизвестное вещество.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами квартиры мужчины, расположенной на первом этаже дома.

– Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее с сыном направили в больницу, – говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по статье 296 УК Украины – Хулиганство, повлекшее вред здоровью человека. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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К слову, недавно в Херсоне взорвался аппарат для приготовления сладкой ваты. Трехлетняя девочка получила ожоги.

Фото: Дмитро Головін