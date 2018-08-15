PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Одессе мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика/

В Одессе мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика

В Одессе 50-летний мужчина облил кислотой 12-мальчика, который игрался с друзьями под окнами его квартиры.

Чоловік облив дитину кислотою

Об этом в Facebook сообщил начальник областной полиции Дмитрий Головин.

– Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия, – написал он.

Ранее местная полиция сообщила, что на Французском бульваре житель Приморского района Одессы распылил в сторону 12-летнего мальчика неизвестное вещество.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами квартиры мужчины, расположенной на первом этаже дома.

– Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее с сыном направили в больницу, – говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по статье 296 УК Украины – Хулиганство, повлекшее вред здоровью человека. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте: В детдоме Кропивницкого воспитательница облила ребенка кипятком

К слову, недавно в Херсоне взорвался аппарат для приготовления сладкой ваты. Трехлетняя девочка получила ожоги.

Фото: Дмитро Головін

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Конфликт поколений или неосведомленность? Как понять и подружиться с миллениаламы
Что будут выдавать при рождении ребенка: перечень товаров из Пакета малыша
Губернатор Одесской области предложил план борьбы с “экологической мафией” в портах
Шкільний ярмарок
Школьная ярмарка на Крещатике: дата и время
В озере на Житомирщине утонули двое детей
Киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу
5 тыс. в сутки. В Хмельницкой области женщина сдавала детей в аренду
ДТП в Одесі
В Одессе пьяная женщина на Nissan врезался в дерево и бросалась на копов
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка