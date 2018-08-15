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Факты / Происшествия / Сбил людей и въехал в трамвай: момент наезда на семью в Киеве попал на видео/

Сбил людей и въехал в трамвай: момент наезда на семью в Киеве попал на видео

В Киеве на Троещине водитель автомобиля Audi сбил женщину на переходе, протаранил трамвай и сбежал с места ДТП.

Об это сообщает dtp.kiev.ua.

Со слов свидетелей, сначала на улице Милославской автомобиль Audi сбил женщину. А затем на улице Закревского вылетел на трамвайные пути. Водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении.

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Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Движение трамваев парализовано.

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Сбил людей и въехал в трамвай: момент наезда на семью в Киеве попал на видео / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Житомирской трассе, возле Ставища, фура протаранила два автомобиля и загорелась. В результате ДТП погибло два человека.

Фото и видео: dtp.kiev.ua.

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