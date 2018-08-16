Во Львовской области на трассе Киев-Чоп сегодня утром в районе села Нагорное произошло ДТП с участием грузовика и туристического автобуса.

Об этом Вголосу сообщил спикер патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

По его словам, автобус иностранной регистрации направлялся из Будапешта.

На месте ДТП работает патрульная полиция, которая регулирует движение транспорта.

Позже стало известно, что пострадавшие в аварии отказались от госпитализации.

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ДТП на трассе Киев-Чоп – туристический автобус столкнулся с фурой / 3 фотографии

Недавно на Запорожье КамАЗ столкнулся с маршруткой. Погибли шесть человек, пятеро из них – дети.

Фото: Патрульная полиция Львовской области