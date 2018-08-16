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Экс-нардеп Мирошниченко попал в ДТП в Киеве

Экс-нардеп от партии Свобода Игорь Мирошниченко попал в аварию на проспекте Победы в Киеве. ДТП обошлось без серьезных травм.

миоршниченко

Об этом сообщает 112 Украина.

Отмечается, что столкнулись два автомобиля − Honda и BMW Мирошниченко.

Водитель Honda утверждает, что двигался по третьей полосе со скоростью 90 км/ч. В это время его подрезал автомобиль, который проехал мимо, а он врезался в BMW, за рулем которого ехал Мирошниченко.

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– Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло, − заявил водитель Honda Азир Рамазанов.

Мирошниченко утверждает, что ехал со скоростью 50 км/час.

– Я услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию, − отметил экс-нардеп.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля сбил женщину на переходе, протаранил трамвай и сбежал с места ДТП.

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