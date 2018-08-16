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Пытали сутки: в Хмельницкой трое мужчин насиловали инвалида

В Хмельницкой области трое мужчин похитили и изнасиловали парня с инвалидностью.

Сначала мужчины предложили парню выпить с ними, потом заставили заплатить за алкоголь.

Когда у пострадавшего денег не осталось, злоумышленники схватили его, бросили в багажник машины и увезли за город на свалку.

Читайте: Повалил и держал за руки! Директора ЖЭКа во Львове обвинили в попытке изнасилования

Там парня привязывали к дереву, били битой, а затем ею же и изнасиловали.

Подробнее смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей:

Напомним, как в Хмельницкой женщина сдавала детей в аренду.

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