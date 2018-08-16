Крушение моста в Италии: под завалами еще десятки человек

Под завалами обрушившегося моста Моранди в Генуе, Италия, могут оставаться от 10 до 20 человек.
Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на прокурора Генуи Франческо Коцци.
– Там могут быть 10-20 пропавших без вести, – сказал Коцци.
По его данным, на этот момент в результате катастрофы 39 человек погибли, 16 ранены, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.
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– Для большей части раненых, по словам врачей, есть надежда на спасение – заявил глава административной области Лигурия Джованни Тоти.
Итальянские службы продолжают спасательную операцию.
Напомним, в результате обрушения моста в Генуе пострадали двое украинцев.
Фото: polit.info
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