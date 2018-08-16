В Одесской области на глазах у бабушки ребенка раздавило воротами

В Черноморске Одесской области 6-летний мальчик получил телесные повреждения несовместимые с жизнью в результате падения на него металлических ворот.
– Предварительно установлено, что несчастный случай произошел на глазах у бабушки погибшего. Мальчик вылез на ворота, которые сломались и упали вместе с ребенком, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 с пометкой несчастный случай УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе 50-летний мужчина облил кислотой 12-мальчика, который игрался с друзьями под окнами его квартиры.
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