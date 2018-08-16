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В ДТП погиб военный, который ехал на собственную свадьбу

У погибшего в ДТП в Житомирской области прапорщика осталась беременная невеста.

В среду в результате автомобильной аварии погиб прапорщик Александр Лищук – главный сержант 2 МБ 72 омбр, который ехал на собственную свадьбу, сообщило оперативное командование Север.

– Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться в четверг, 16 августа. И в результате крупного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года, – сказано в сообщении штаба оперативного командования на странице в Facebook.

В информации отмечается, что погибший с 2005 года проходил службу в вооруженных силах, с 2014 года принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

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– Вместе со своим 2 батальоном защищал Гранитное, затем был на терриконах возле оккупированного Докучаевска, в 2016-2017 году – в Верхнеторецком. Главный сержант батальона, очень добросовестный, сейчас тоже находился в зоне выполнения боевой задачи на Луганщине, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что у погибшего осталась беременная невеста.

Напомним, 11 августа в Ровенской области в результате ДТП пострадали двое военнослужащих.

 

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