PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Харькове на ходу сгорела Газель/

В Харькове на ходу сгорела Газель

В Харькове Газель сгорела на глазах у людей из-за плохой проводки.

Инцидент произошел возле станции метро Тракторостроителей в Харькове, сообщает Х**вый Харьков в Telegram.

По информации, причиной возгорания Газели стала плохая проводка.

На опубликованных фото видно, как пламя охватило всю машину.

При этом недалеко от места пожара стоят люди.

О пострадавших информации нет. На месте работают полицейские и пожарные.

Читайте: В Днепре Волга насмерть сбила мотоциклиста и врезалась в столб

image image
В Харькове на ходу сгорела Газель / 2 фотографии

К слову, в Италии самолет столкнулся с высоковольтным кабелем, в результате чего два человека погибли.

Фото: Х**вый Харьков/Telegram

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка