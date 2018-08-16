В Харькове Газель сгорела на глазах у людей из-за плохой проводки.
Инцидент произошел возле станции метро Тракторостроителей в Харькове, сообщает Х**вый Харьков в Telegram.
По информации, причиной возгорания Газели стала плохая проводка.
На опубликованных фото видно, как пламя охватило всю машину.
При этом недалеко от места пожара стоят люди.
О пострадавших информации нет. На месте работают полицейские и пожарные.
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Х**вый Харьков/Telegram
Х**вый Харьков/Telegram
В Харькове на ходу сгорела Газель / 2 фотографии
К слову, в Италии самолет столкнулся с высоковольтным кабелем, в результате чего два человека погибли.
Фото: Х**вый Харьков/Telegram
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