В Харькове Газель сгорела на глазах у людей из-за плохой проводки.

Инцидент произошел возле станции метро Тракторостроителей в Харькове, сообщает Х**вый Харьков в Telegram.

По информации, причиной возгорания Газели стала плохая проводка.

На опубликованных фото видно, как пламя охватило всю машину.

При этом недалеко от места пожара стоят люди.

О пострадавших информации нет. На месте работают полицейские и пожарные.

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Х**вый Харьков/Telegram Х**вый Харьков/Telegram В Харькове на ходу сгорела Газель / 2 фотографии

К слову, в Италии самолет столкнулся с высоковольтным кабелем, в результате чего два человека погибли.

Фото: Х**вый Харьков/Telegram