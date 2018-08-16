В Киеве злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения хозяину квартиры и спрятал тело в комнате под одеждой и вещами и скрылся.

– К правоохранителям обратилась гражданская жена убийцы. Между мужчинами возник конфликт из-за телевизора, который правонарушитель хотел забрать. В результате ссоры злоумышленник несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. После этого убитого спрятал в комнате, забросав вещами, а когда домой вернулась его сожительница, рассказал ей о том, что произошло, и заставил убрать в квартире. Чтобы избежать наказания, злоумышленник решил скрыться на неподконтрольную территорию, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

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Злоумышленника задержали задержали возле поселка Решетиловка в Полтавской области. Задержанный – 37-летний житель Донецкой области, который в последнее время жил в Киеве.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.





В Киеве мужчина убил хозяина квартиры и скрылся / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове во время вечеринки мужчина зарубил своего друга, изнасиловал женщину и сжег свою жену.

Фото и видео: ГУНП в Киевской области.