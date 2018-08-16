В Киеве мотоциклист 10 раз выстрелил в водителя автобуса

На улице Данила Щербакивского в Киеве конфликт на дороге между водителем маршрутного автобуса и мотоциклистом перерос в стрельбу.

Сначала между мужчинами возникла драка, а потом водитель мотоцикла применил оружие, сообщает столичная полиция.

– Из-за конфликта на дороге относително первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов. Пострадавшего, 1975 г. н. р., с телесными повреждениями госпитализировали. Стрелка задержали, это – житель Киевской области, 1988 г.р., – говорится в сообщении.

Предварительно – злоумышленник стрелял из травматического оружия.

По словам очевидцев, мотоциклист сделал около 10 выстрелов.

Открыто уголовное производство по статье – Хулиганство. Стрелка задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте: Стрельба в Канаде: погибли 4 человека

На днях в Киеве возле столичного автовокзала произошел конфликт между группой мужчин, который закончился стрельбой.

Фото: Киев Оперативный