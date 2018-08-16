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В Днепре Волга насмерть сбила мотоциклиста и врезалась в столб

Около 21.00 15 августа перед перекрестком проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Титова в Днепре автомобиль Волга сбила мотоциклиста и врезался в столб.

дтп

Об этом сообщает Информатор.

Спасти мотоциклиста не удалось.

По словам очевидцев, Волга на большой скорости двигалась по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону центра, а мотоциклист – параллельно в сторону 12-го квартала. В какой-то момент водитель не справился с управлением – и автомобиль врезался в бордюр. Переехав через трамвайные пути, Волга оказалась на встречной полосе движения, по которой в это время двигался мотоциклист. После столкновения автомобиль въехал в столб.

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По предварительной информации, пассажиры и водитель авто не пострадали.

На месте работали сотрудники патрульной полиции. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

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В Днепре Волга насмерть сбила мотоциклиста и врезалась в столб / 4 фотографии

Напомним, в Киеве водитель автомобиля сбил женщину на переходе, протаранил трамвай и сбежал с места ДТП.

Фото, видео: Информатор.

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