В Днепре Волга насмерть сбила мотоциклиста и врезалась в столб

Около 21.00 15 августа перед перекрестком проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Титова в Днепре автомобиль Волга сбила мотоциклиста и врезался в столб.
Об этом сообщает Информатор.
Спасти мотоциклиста не удалось.
По словам очевидцев, Волга на большой скорости двигалась по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону центра, а мотоциклист – параллельно в сторону 12-го квартала. В какой-то момент водитель не справился с управлением – и автомобиль врезался в бордюр. Переехав через трамвайные пути, Волга оказалась на встречной полосе движения, по которой в это время двигался мотоциклист. После столкновения автомобиль въехал в столб.
Читайте: Сбил людей и въехал в трамвай: момент наезда на семью в Киеве попал на видео
По предварительной информации, пассажиры и водитель авто не пострадали.
На месте работали сотрудники патрульной полиции. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.
Напомним, в Киеве водитель автомобиля сбил женщину на переходе, протаранил трамвай и сбежал с места ДТП.
Фото, видео: Информатор.