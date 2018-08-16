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В Италии самолет задел высоковольтный кабель, есть погибшие

В итальянской провинции Тревизо два человека погибли в результате столкновения легкомоторного самолета Piper PA-18 Super Cub с кабелем высокого напряжения.

Авіакатастрофа в Італії

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что самолет загорелся и упал в русло реки Пьяве.

Спасатели потушили пожар.

Тела двух человек, находившихся на борту самолета, сильно обгорели. Их личности пока не установлены.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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Ранее Факты ICTV писали, что в международном аэропорту Сиэтл-Такома (штат Вашингтон, США) сотрудник авиакомпании угнал пустой самолет и разбился неподалеку от города.

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