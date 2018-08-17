7 смертей. В Украине участились случаи ботулизма

В 2018 году в Украине заболели ботулизмом уже 80 человек, семеро из которых умерли.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Минздрава, передает Inforesist.

В Харькове супругов госпитализировали после употребления вяленой рыбы с диагнозом ботулизм. 42-летнего мужчину спасти не удалось, а состояние женщины медики называют крайне тяжелым. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Чтобы избежать рисков заболевания специалисты рекомендуют не употреблять в пищу консервированную, соленую и вяленую рыбу, изделия или консервы из мяса, которые не были термически обработаны.

По словам медиков, признаками ботулизма являются неврологические расстройства — невнятность речи, нарушение зрения (туман или двоение в глазах), ощущение сухости во рту, затрудненное глотание, мышечная слабость. У детей может проявляться апатией, длительным плачем, отказом от еды.

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Инкубационный период болезни может продолжаться от нескольких часов до десяти дней.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве зафиксировали два новых случая заболевания ботулизмом.

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