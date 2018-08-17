PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика / 7 смертей. В Украине участились случаи ботулизма/

7 смертей. В Украине участились случаи ботулизма

В 2018 году в Украине заболели ботулизмом уже 80 человек, семеро из которых умерли.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Минздрава, передает Inforesist.

В Харькове супругов госпитализировали после употребления вяленой рыбы с диагнозом ботулизм. 42-летнего мужчину спасти не удалось, а состояние женщины медики называют крайне тяжелым. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Чтобы избежать рисков заболевания специалисты рекомендуют не употреблять в пищу консервированную, соленую и вяленую рыбу, изделия или консервы из мяса, которые не были термически обработаны.

По словам медиков, признаками ботулизма являются неврологические расстройства — невнятность речи, нарушение зрения (туман или двоение в глазах), ощущение сухости во рту, затрудненное глотание, мышечная слабость. У детей может проявляться апатией, длительным плачем, отказом от еды.

Читайте: Жар, паралич и смерть. Топ-5 летних болезней: симптомы и лечение (ИНФОГРАФИКА)

Инкубационный период болезни может продолжаться от нескольких часов до десяти дней.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве зафиксировали два новых случая заболевания ботулизмом.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Поел леща: в Харькове от ботулизма умер мужчина
Швидка допомога
Медреформа в Украине: новые правила вызова скорой помощи
Еда, которая нас убивает: мясо с сальмонеллой и йогурт со стафилококком
Пляжі Києва
132 пляжа Украины, где нельзя купаться (КАРТА)
поступление в медвуз
Поступление в медвуз: в МОЗ назвали проходной балл
Выведение токсинов и шлаков из организма – Супрун развеяла миф
Декларации с врачом в Украине – новые правила
Ботулізм знову в Україні. Чому відсутнє ефективне лікування
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка