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Авто-амфибии и куча града – Львов затопило

Во Львове сильный ливень затопил улицы и полностью остановил движение транспорта.

Горожане запощують фото и видео непогоды, передает Львівський портал.

В некоторых районах города падал и град.

Больше всего воды “стоит” на Привокзальной, Сахарова, Глубокой, Городецкой и проспекте Чорновила.

Сейчас приостановлено движение трамваев. На все адреса, где есть подтопления и заиления, выехали коммунальные службы.

Читайте: Молнии и град: ночной ливень в Киеве затопил столичные улицы

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Авто-амфибии и куча града – Львов затопило / 12 фотографий

Напомним, в штате Нью-Джерси мощное наводнение смыло несколько автомобилей.

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