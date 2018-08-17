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На Днепропетровщине активист избил врача

В городе Каменское мужчина избил врача одной из больниц, сломав ему ребра.

– 15 августа около 11.00 в больницу зашла группа мужчин, один из которых нанес врачу телесные повреждения. На следующий день полиция задержала нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

17 августа ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Местное издание 5692 пишет, что конфликт в больнице возник, якобы, по причине того, что у одного из активистов организации Рух громадська варта здесь лечилась бабушка. И вскоре после выписки из гнойно-септического отделения женщина умерла. А активисты отравились выяснять отношения с доктором.

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На Днепропетровщине активист избил врача / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве полицейские задержали около 40 человек спортивной внешности, которые с дубинками и оружием собрались возле стройки на Осокорках.

Фото: Вячеслав Аброськин

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