На Донбассе женщина продала дочь за 2 тыс. грн

В Луганской области женщина продала свою несовершеннолетнюю дочь для попрошайничества за 2 тыс. грн.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

– Оперативники разоблачили и задержали 38-летнюю женщину, которая за денежное вознаграждение в сумме 2000 грн передала свою 15-летнюю дочь для попрошайничества. Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время личного досмотра вещей у нее изъяты деньги, которые она получила за передачу своей дочери, – говорится в сообщении.

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Факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 149 УК Украины Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.

В настоящее время решается вопрос о сообщении матери о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины, и избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, в Хмельницком женщина пыталась продать двух детей – 5-летнюю дочь и 7-летнего сына – за $35 тыс.