На Филиппинах у пассажирского Boeing при посадке отвалился двигатель

Об этом сообщает CGTN.

Авиалайнер в течение часа кружил над аэропортом, прежде чем завершить посадку.

Во время второй попытки Boeing сошел со взлетно-посадочной полосы, при этом левый двигатель самолета оторвался.

Однако инцидент не привел к закрытию взлетно-посадочной полосы.

Авиакомпания Xiamen Air в соцсети сообщила, что все 157 пассажиров и 8 членов экипажа эвакуированы без травм.

Xiamen Airlines B737-800 (B-5498) received unknown damage when it overran runway 24 (lengh 3410 m) at Manila-Intl Airport (RPLL), Philippines. Darkness and rainy conditions prevailed at the time. Flight #MF8667 came from Xiamen. No injuries reported. https://t.co/n4slDQsNIp pic.twitter.com/snpPi9QENC

— JACDEC (@JacdecNew) 16 августа 2018 г.