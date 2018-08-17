На газовой заправке в Тернополе взорвалось такси

В Тернополе на газовой заправке взорвалось такси. В результате чего никто не пострадал.

По данным очевидцев, происшествие произошло вчера 16 августа на газовой заправке на ул. Галицкой, сообщает УНИАН.

Диспетчер фирмы такси заверила, что водитель не поврежден. В то же время, информации о причине взрыва и что будет сделано для того, чтобы подобные случаи не повторились, у нее не было.

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В областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ним вызов не поступал и спасатели не привлекались для тушения огня.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Бобрица Киево-Святошинского района пьяный водитель сбил полицейского и сбежал с места происшествия.